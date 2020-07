Giovanni Luccitti nuovo responsabile Marsica della Lega

Giovanni Luccitti, ex consigliere comunale ad Avezzano, è il nuovo responsabile marsicano della Lega.

Ad annunciarlo il commissario provinciale, Tiziano Genovesi ,candidato a sindaco di Avezzano.

“Abbiamo ritenuto essenziale costituire l’ufficio politico marsicano per il momento storico e socio economico che stiamo vivendo;è indispensabile tornare concretamente tra la gente per intercettare le esigenze del ceto produttivo, delle partite iva, delle imprese agricole, degli edili e degli artigiani e dei commercianti. La Lega,nella persona di Giovanni Luccitti è in grado di fare tutto ciò,la sua base di partenza è quella di mettere al centro della sua azione politica il benessere della Marsica affinchè possa tornare competitiva a tutti i livelli” conclude Genovesi.