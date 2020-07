Coronavirus, un nuovo caso in Abruzzo

Coronavirus, l’aggiornamento del 18 luglio: un nuovo caso in Abruzzo.

Il caso di Coronavirus odierno è stato registrato in provincia di Pescara. Salgono a 3335 i casi registrati dall’inizio della pandemia.

Anche oggi zero decessi. Sono 15 i ricoverati: nessuno è in terapia intensiva. 102 sono in isolamento domiciliare, dimessi/guari ti 2750, gli attualmente positivi sono 117. Test complessivi eseguiti: 118745.

Nella giornata di ieri, venerdi 17 luglio 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 543 controlli personali, con 147 attività o esercizi controllati.