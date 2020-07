Avezzano, Tiziano Genovesi: “Piano di riqualificazione per case popolari zona nord”

Avezzano, il candidato sindaco per la Lega Tiziano Genovesi e il presidente dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, Isidoro Isidori, in visita al complesso di case Ater della zona nord.

“Per la prima volta in 40 anni, un presidente dell’Istituto case popolari è venuto di persona ad incontrare gli inquilini del popoloso complesso della zona nord di Avezzano, abbandonato da decenni. Con l’avvocato Isidori, senza enfasi e nella massima semplicità, abbiamo annunciato un piano di riqualificazione nell’ambito delle misure dell’ecobonus sisma varate dal Governo nazionale”.

Così il candidato sindaco della Lega alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, sulla visita di ieri nel complesso di case popolari nella zona nord della città, alla presenza del presidente Ater della provincia dell’Aquila, Isidoro Isidori. Nell’insediamento abitativo vivono centinaia di famiglie.

Il 40enne imprenditore e l’avvocato aquilano hanno ascoltato un folto gruppo di inquilini di fronte alle palazzine.

“Ringrazio il presidente dell’Ater per la sensibilità mostrata – spiega ancora Genovesi -, consapevoli della responsabilità che ci assumiamo, abbiamo annunciato un intervento legato a misure governative che ancora non sono operative, ma sulle quali nutriamo tutti speranza. La Lega ci mette la faccia e non ha timori ad andare a vedere sul ‘campo’ soprattutto le problematiche dei più fragili, in questo caso famiglie abbandonate e dimenticate da governi e amministrazioni”, conclude il candidato sindaco.