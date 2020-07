Palazzo Pica Alfieri, ripristinate le protezioni: niente più parcheggio selvaggio

Dopo più di 11 anni sono state ripristinate le colonnine in bronzo a protezione di Palazzo Pica Alfieri a L’Aquila.

I dispositivi fungeranno da protezione contro la spiacevole abitudine del parcheggio selvaggio, proprio davanti allo storico palazzo monumentale dell’Aquila. Le colonnine, inoltre, daranno nuovo decoro all’edificio, permettendo anche facilmente il passeggio all’ingresso della residenza monumentale.

Foto 2 di 2



Il proprietario, Fabrizio Pica Alfieri, spiega alla redazione del Capoluogo.it: “Vorrei esprimere il mio grazie all’amministrazione, che ha mostrato sensibilità nel raccogliere la mia richiesta, finalizzata a ripristinare quanto, purtroppo, era stato tolto dopo il sisma. Un grazie particolare al consigliere Giancarlo Della Pelle, che ha sposato la causa, ritenendo giusto lavorare affinché si cominci a dotare questi monumenti di quelle protezioni preziose per non far sì che gli stessi vengano oltraggiati. Anche questo è un grande segno d’amore per questa città e le sue bellezze”.