Lega Avezzano, Genovesi incontra vertici Scav: “Bene nuovi collegamenti con zona commerciale”

Lega Avezzano, Genovesi incontra i vertici Scav, “Condiviso il progetto del nuovo collegamento con la zona commerciale”.

Un nuovo collegamento, nel fine settimana anche notturno, dal centro di Avezzano alla zona più periferica, dove sono presenti in particolare il centro commerciale “I Marsi”, ed i ristoranti McDonald’s e Old Wild West “molto frequentati dai giovani soprattutto il sabato e la domenica”: in questi tre punti saranno installate altrettante fermate.

Il candidato sindaco della Lega alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, ha incontrato i vertici dirigenziali, in testa il presidente, Guglielmo Rocchi, e un gruppo di dipendenti della Scav, la società pubblica del Comune di Avezzano che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo marsicano, con i quali tra le altre cose ha condiviso “una iniziativa che andrà a rafforzare il servizio in un’area strategica a livello commerciale di intrattenimento giovanile”.

L’incontro è caduto proprio nel giorno in cui il sodalizio ha approvato un bilancio ritenuto positivo nei numeri e nella prospettiva. “Mi sono congratulato con il presidente ed i dirigenti, oltre che con il personale, per l’ottimo lavoro fatto, una condizione testimoniata dai numeri riportati nel bilancio – spiega il 40enne imprenditore, coordinatore della Lega della provincia dell’Aquila -. Appena ci saremo insediati a palazzo comunale lavoreremo ad un progetto utile per i giovani che, soprattutto il fine settimana, frequentano centri commerciali e ristoranti in quella zona periferica della città. Spesso, in assenza dell’intervento dei familiari, di notte sono costretti a tornare a casa a piedi, con evidenti problemi sociali e di sicurezza”, conclude il candidato sindaco della Lega.