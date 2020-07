L’Aquila: weekend con sabato instabile e domenica variabile previsioni

L’Aquila – Fine settimana diviso in due, sabato avremo instabilità atmosferica con calo delle temperature e possibili rovesci. Domenica le condizioni atmosferiche miglioreranno e avremo cielo sereno o poco nuvoloso.

Il weekend si aprirà con condizioni di instabilità atmosferica. Questo avverrà a causa dell’affondo sull’Europa orientale e sui Balcani di un nucleo depressionario di estrazione nord-atlantica. La sua propaggine più occidentale scivolerà lungo il versante adriatico. Le correnti diverranno tese e fresche dai quadranti settentrionali, avremo un marcato calo delle temperature al di sotto delle medie stagionali e, soprattutto nelle ore pomeridiane, avremo nubi diffuse e rovesci e temporali sparsi. Nella giornata di domenica invece assisteremo ad un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il nucleo depressionario sposterà il suo baricentro verso Est e lascerà spazio all’Anticiclone delle Azzorre di espandersi sul bacino centrale del Mediterraneo. Le precipitazioni pomeridiane a ridosso dei rilievi si faranno via via più sporadiche e le temperature, specie nei valori massimi, tenderanno progressivamente a risalite verso le medie del periodo in essere.

La giornata di sabato inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di qualche banco di nebbia nelle valli. Nel corso delle ore si formerà nuvolosità a sviluppo verticale a ridosso dei rilievi principali. Al pomeriggio ci sarà la possibilità per qualche rovescio o temporale sparso sulle aree montuose e zone limitrofe. Ampie schiarite si apriranno durante le ore serali e notturne.

Temperature in calo (Min: +9/+13°C, Max: +22/+25°C), venti da nord, moderati sulle creste dei monti.

La giornata di domenica vedrà un primo mattino sereno o al più poco nuvoloso. Qualche banco di nebbia si formerà nelle vallate interne appena prima dell’alba. Nelle ore centrali del giorno i consueti annuvolamenti a sviluppo verticale sui rilievi principali potrebbero dar luogo, con probabilità più bassa rispetto ai giorni precedenti, a qualche rovescio o temporale isolato. Cielo nuovamente sereno durante le ore serali e notturne.

Temperature minime in calo (+6/+11°C), massime in aumento (+24/+27°C). Venti deboli/moderati da nord al mattino e in rotazione da ovest al pomeriggio/sera.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)