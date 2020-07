Coronavirus, un nuovo positivo a Rocca di Cambio

ROCCA DI CAMBIO – Nuovo caso positivo nell’aquilano, a Rocca di Cambio: si tratta di un uomo di nazionalità macedone, rientrato da poco dal Paese di origine.

L’uomo è stato in isolamento fino all’esito del tampone, positivo, arrivato ieri: la sua positività è stata comunicata alla popolazione dal sindaco Gennarino Di Stefano.

“Al fine di tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini, si segnala che è stato riscontrato un caso di contagio da Covid 19 nel nostro Comune.

Si tratta di un residente rientrato da poco in Italia dall’estero, già in isolamento domiciliare al momento del tampone. Attualmente si trova in isolamento fiduciario domiciliare sotto il controllo della Asl competente. Si precisa che è stato effettuato anche un tampone al famigliare convivente, anch’egli in isolamento, il Cui risultato è negativo”.