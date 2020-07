Tanti auguri Vincenzo

Tanti auguri di buon compleanno all’avvocatissimo Vincenzo Calderoni!

Tanti auguri a Vincenzo Calderoni da mamma Ines e dai figli Rebecca e Leone che si stringono, “al nostro mitico papone per i suoi primi 58 anni ben portati, sperando che possa avere pe’ cient’anni quello che il suo CUORO desidera” (cit. Don Antonio).

Anche Roberta, David e la redazione del Capoluogo si uniscono agli auguri di buon compleanno a Vincenzo.

“Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tanto buon vento e le tele a riva come piacciono a te, ovviamente, sempre e solo insieme!”. LJ