Tanti auguri Claudia!

Tanti auguri a Claudia Giannone, storica firma sportiva del Capoluogo!

Allegra, brillante, sincera, sempre con la battuta pronta: ma soprattutto tifosa!

Compie oggi gli anni Claudia Giannone, insostituibile firma sportiva del Capoluogo. Il calcio non ha segreti per lei come anche lo studio: esame dopo esame, Claudia ha la formidabile capacità di brillare in tutto quello che fa.

Un’amica fedele e divertente alla quale oggi, in coro, auguriamo buon compleanno!

