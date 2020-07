Lega Avezzano, annullata la manifestazione in Piazza

La nube da incendio ad Avezzano e l’ordinanza emanata ieri sera dal commissario prefettizio Mauro Passerotti ha portato la Lega ad annullare, come da disposizioni, la manifestazione per la sicurezza in Piazza Risorgimento.

La manifestazione dal titolo “Stop illegalità, violenza e degrado”, prevista per oggi alle 17 ad Avezzano in piazza Risorgimento, caratterizzata tra le altre cose da un gazebo di informazione, è stata annullata per via della ordinanza del commissario prefettizio, Mauro Passerotti, che vieta lo svolgimento di eventi all’aperto a causa della nube che si è sviluppata sulla città, in seguito all’incendio scoppiato in un’azienda di rifiuti nel nucleo industriale di Avezzano.