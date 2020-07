L’Aquila: venerdì tempo instabile tra nubi e temporali diffusi previsioni

L’Aquila – La giornata di venerdì si aprirà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma già nel corso delle ore avremo un rapido aumento della nuvolosità, in estensione da nord verso sud.

Al pomeriggio ci saranno anche rovesci e temporali diffusi, localmente intensi e accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. I fenomeni saranno più probabili ed organizzati sul Gran Sasso e sul settore orientale del territorio aquilano. La nuvolosità insisterà anche nelle ore serali, anche se i fenomeni tenderanno a farsi via via più sporadici e deboli.

Temperature minime stazionarie (+10/+14°C), massime in leggero calo (+25/+28°C). Ventilazione debole da ovest al mattino e in rotazione da nord ed in intensificazione dal pomeriggio.

(Francesco De Angelis)

