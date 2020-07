La Festa degli Gnomi si farà, Roccaraso si trasforma nel regno delle meraviglie

Fate, Elfi e soprattutto Gnomi. È ufficiale, la Festa degli Gnomi si farà. Roccaraso si prepara ad accogliere l’evento.

“Cari amici degli spiritelli del bosco, dopo aver valutato le insidie del pestifero alito d’orco che tanta inquietudine ha provocato nei nostri luoghi ameni, e dopo aver consultato ogni magia di Fata, erbolario di Gnomo e saggezza d’Elfo, vi annunciamo con gioia che il gran consiglio degli Gnomi ha deciso: la Festa si farà!”

È l’annuncio tanto atteso e fortemente voluto che sancisce, anche nel 2020, la conferma di una tradizione e il ripetersi di una continua emozione: la Festa Internazionale degli Gnomi avrà luogo dal 31 luglio al 2 agosto, nei boschi dell’Aremogna a Roccaraso (AQ).

La diciassettesima edizione della Festa si svolgerà grazie alla volontà organizzativa dell’associazione culturale Abruzzo Tu.Cu.R. e della compagnia I Guardiani dell’Oca, al sostegno del Comune di Roccaraso, Provincia dell’Aquila, Regione Abruzzo, Parco Nazionale Majella, al patrocinio di UNICEF e UNIMA, e all’entusiasmo e apprezzamento continuo espressi dal nostro pubblico anche in questi mesi appena trascorsi.

“Ci sono delle manifestazioni che in poco tempo entrano nel cuore della gente, perché riescono a coniugare divertimento, rispetto per le nostre montagne, attenzione speciale per i più piccoli. È il caso della Festa internazionale degli Gnomi che ha trovato nei boschi dell’Aremogna a Roccaraso il suo magico habitat naturale. Nonostante le difficoltà che tutti conosciamo, anche quest’anno ci sarà una grande festa tutta dedicata alle famiglie. Sulle nostre montagne il distanziamento sociale è più facile e, rispettando tutti i protocolli e le precauzioni, sono certo che tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, a Roccaraso vivremo nuovamente tutti insieme delle indimenticabili giornate di divertimento” – commenta Francesco Di Donato, sindaco del Comune ospitante di Roccaraso.

Dall’inaugurazione di venerdì 31 luglio alla sua conclusione domenica 2 agosto, il programma proposto – rivisto e modulato al fine di garantire la piena conformità alle attuali disposizioni sanitarie anti Covid-19 – vedrà lo svolgimento di percorsi itineranti nei boschi, di spettacoli teatrali, laboratori didattici, attività dedicate alla pittura, alla danza e alla musica, tutte intese come strumenti di partecipazione sociale e sviluppo educativo per bambini e ragazzi.

“Mai come quest’anno e nonostante le limitazioni derivanti dal momento emergenziale che stiamo affrontando, l’evento estivo dedicato al Teatro Ambiente vuole proporsi come momento di socializzazione e come occasione di coinvolgimento emotivo, ludico e ricreativo per famiglie e bambini” – dichiara Zenone Benedetto, direttore artistico dei Guardiani dell’Oca.

Non solo, il 2020 porta con sé una vera e propria novità che si chiama Gnomi in Festa, un nuovo e più ampio progetto di Teatro Ambiente che nasce dalla volontà di diffondere il know-how e l’esperienza pluriennale della Festa Internazionale degli Gnomi in Abruzzo anche in altre aree di pregio naturalistico, in varie regioni d’Italia.

Dunque, il popolo degli gnomi, elfi, fate e folletti non si lascia intimorire e vi dà appuntamento a Roccaraso a partire dal 31 luglio. Non mancare, sarebbe un vero peccato!

Sito ufficiale: www.festadeglignomi.it Facebook: https://www.facebook.com/FestadegliGnomi/