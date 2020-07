Incidente mortale ad Avezzano, perde la vita 27enne

Incidente mortale ad Avezzano. Auto contro moto su via Pertini, perde la vita giovane motociclista.

Un gravissimo incidente si è verificato su via Pertini ad Avezzano, poco prima delle 16. Impatto fatale a un motociclista che, per cause ancora da ricostruire, ha impattato bruscamente contro un’automobile. Nulla da fare per il giovane.

Necessario l’intervento della Polizia locale, dei Carabinieri di Avezzano e del 118. All’arrivo dei soccorsi, il giovane si trovava già in condizioni disperate.

Sono ancora in corso i rilievi sul posto.