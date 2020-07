Gran Sasso Acqua, Alessandro Piccinini è il nuovo presidente

Gran Sasso Acqua, è Alessandro Piccinini il nuovo Presidente. Nel Cda resta il presidente uscente Fabrizio Ajraldi e la quota rosa Francesca Lucia Laurenzi.

Alessandro Piccinini alla guida della Gran Sasso Acqua. Questo il nome uscito dall’assemblea dei sindaci per il rinnovo della cariche dell’azienda delle acque più sana d’Abruzzo.

L’assemblea si è riunita nel pomeriggio. Da rinnovare le cariche di presidente, revisore legale e membro del collegio sindacale. Come anticipato dal Capoluogo, Ajraldi non aveva intenzione di accettare un secondo mandato. Cambio al vertice, quindi, per la Gsa, dopo tre anni di presidenza firmata Ajraldi: arriva l’avvocato Alessandro Piccinini, ex assessore allo Sport della giunta Biondi.

Sul nome dell’avvocato Francesca Lucia Laurenzi è stata trovata la quadra, a sorpresa, tra Il Passo Possibile e il Pd. “Rappresenta l’espressione del centrosinistra, anche se non è direttamente collegata a nessuno dei due partiti” – inizialmente orientati su altre candidature – come hanno spiegato i sindaci alla redazione del Capoluogo.

L’avvocato Ajraldi si è fatto molto apprezzare in questi tre anni di intenso e proficuo lavoro all’interno della società: per questo è stata la stessa assemblea dei sindaci a chiedere al presidente uscente di restare nel consiglio d’amministrazione dell’azienda.