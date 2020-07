Elezioni amministrative 2020, al voto il 20 e 21 settembre

Elezioni amministrative 2020: sospese per il Covid 19, si andrà al voto il 20 e 21 settembre.

Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha firmato il Decreto che individua nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 le date delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci si svolgerà nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

Il Consiglio dei Ministri fissa la data per il referendum confermativo

Peraltro, il Consiglio dei Ministri, ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica.