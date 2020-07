Castel del Monte, salta l’edizione 2020 della Notte delle Streghe

La notizia ufficiale è stata data dal consiglio direttivo dell’Associazione “La Notte delle Streghe”: una decisione, sofferta e difficilissima, presa di concerto con l’Amministrazione Comunale di Castel del Monte.

Mai in venticinque anni lo spettacolo si è piegato agli eventi, compreso il doloroso 2009 quando andò in scena tra le rovine del nostro centro storico martoriato dal sisma. Questa emergenza sanitaria però si è dimostrata sin da subito di una gravità senza precedenti.

Scrivono nella nota in cui viene divulgata la decisione.

Negli ultimi mesi abbiamo provato in ogni modo a prospettare soluzioni che permettessero di organizzare il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale; tuttavia non siamo riusciti a trovare una modalità valida che salvaguardasse la salute pubblica e, non secondaria, la natura propria dello spettacolo.

E’ anche per preservare la magia delle Streghe di Castel del Monte che abbiamo deciso di rimandare l’appuntamento al 2021: il nostro spettacolo è coinvolgimento puro, dal primo attimo in cui si arriva nel paese e vogliamo che resti così! Torneremo ancora più entusiasmanti e sarà molto più bello ritrovarsi!