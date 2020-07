Scuola, in Abruzzo si torna sui banchi il 14 settembre

Scuola, si torna sui banchi in Abruzzo il 14 settembre, dopo la chiusura anticipata a marzo a causa della pandemia e mesi di didattica a distanza.

L’apertura della scuola in Abruzzo è in linea con quanto disposto a livello nazionale.

Ci saranno date diversificate per la conclusione dell’anno scolastico in Abruzzo: l’8 giugno 2021 per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e per il 30 giugno per la scuola dell’infanzia.

È uno dei provvedimenti adottato ieri dalla giunta regionale riunita nella sede di Pescara della Regione Abruzzo che porta la firma dell’assessore Piero Fioretti.

Da sciogliere adesso gli ultimi nodi riguardanti il ritorno a scuola dopo la pandemia; in una delle ultime proposte si parlava di un ritorno tra i banchi con il plexiglass e la mascherina obbligatoria fuori dal banco.

Ancora nulla invece per quanto riguarda il servizio mensa.