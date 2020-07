Lega, Luca De Renzis presidente della Giunta per il Regolamento

Il consigliere regionale della Lega, Luca De Renzis, è stato eletto all’unanimità, oggi dal Consiglio Regionale, presidente della commissione consiliare “Giunta per il regolamento”.

Si tratta di una Commissione che, fra le varie attività, elabora le proposte relative al Regolamento, esprime pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso, dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni. Il consigliere Luca De Renzis è stato eletto a seguito delle dimissioni del presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri.

“Ringrazio il gruppo consiliare Lega Abruzzo Salvini Premier per avermi indicato per un ruolo che ritengo delicato ed importante poiché la democrazia compiuta si sostanzia anche attraverso la corretta ed imparziale applicazione delle norme che in Aula regolano le attività degli eletti di maggioranza e opposizione” lo dichiara Luca De Renzis in una nota.

“Rivolgo un caloroso saluto al Presidente Sospiri che sino ad oggi ha egregiamente guidato la Giunta per il Regolamento e che continuerà a farne parte, nonché a tutti gli altri componenti che con il loro voto oggi hanno voluto eleggermi alla presidenza di tale fondamentale organismo consiliare” conclude De Renzis.