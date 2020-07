Gdf L’Aquila: Biondi incontra il Generale Zaccagnini, nuovo Comandante della Scuola

Gdf L’Aquila, il sindaco Biondi incontra il Comandante Scuola Ispettori e Sovrintendenti, Generale di Divisione Zaccagnini

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato questa mattina nei suoi uffici di Palazzo Fibbioni il Generale di Divisione Cristiano Zaccagnini, subentrato dal 2 luglio scorso al pari grado Gianluigi Miglioli al comando della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila.

“Nel formulare al Generale di Divisione Zaccagnini i migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico e dargli il benvenuto in questa terra a nome della comunità aquilana ho ricordato il profondo legame esistente tra la città dell’Aquila, le fiamme gialle e la struttura di Coppito, centrale nei drammatici mesi del post sisma 2009. Un sentimento radicato che si è rafforzato nel corso degli anni grazie all’opera costante di controllo e tutela del territorio della Guardia di Finanza e delle altre Forze dell’ordine. Un caro saluto, infine, al Generale di Divisione Miglioli, in quiescenza dopo un brillante percorso all’interno del Corpo” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.