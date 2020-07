Coronavirus Silvi, nuovo caso positivo dopo un mese

Era quasi un mese, ormai, che non si registravano casi sull’intero territorio comunale di Silvi, zona d’interesse per i molti aquilani che hanno casa nella città marittima.

Questo l’annuncio del sindaco Andrea Scordella

“Oggi, dopo quasi un mese purtroppo, si torna ad 1 caso positivo sul territorio silvarolo. Risulta essere una persona rientrata dall’estero. La situazione è attentamente monitorata dagli organi preposti. In qualità sindaco mi sento di rassicurare i miei concittadini… dobbiamo essere però tutti consapevoli che il Covid-19 non è estinto e che non bisogna mai abbassare la guardia. Dunque rispettiamo scrupolosamente i comportamenti e le regole da adottare per prevenire ogni forma di contagio.