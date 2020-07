Avezzano, vasto incendio nel centro riciclo rifiuti foto

AVEZZANO – Un vasto incendio è divampato nella notte nel centro riciclo Casinelli di Avezzano, che si occupa del recupero e dello smaltimento di rifiuti di diversa tipologia.

Il centro riciclo rifiuti si trova nel nucleo industriale di Avezzano, in via Newton. Il fuoco ha danneggiato anche il deposito vicino Italsav. Le fiamme sono divampate, intorno alla mezzanotte, in un primo locale del centro riciclo. Subito si sono estese nella struttura, diventando visibili in molte zone della città, fino ai Comuni vicini.

Sul posto si sono avvicendati per tutta la notte squadre di Vigili del Fuoco dall’Aquila, Rieti, Teramo e Chieti per cercare di arginare il fuoco. Impegnati nell’intervento più di 50 uomini dei VVF, solo all’alba di questa mattina si è riusciti a circoscrivere l’incendio.

Non si esclude l’ipotesi del dolo. A fuoco oltre alla struttura del centro di riciclo rifiuti del Nucleo Industriale anche due camion con semirimorchio.

Sul luogo dell’incendio una grossa nube di fumo si è alzata. La cappa di fumo resta tuttora visibile da tutti i paesi circonfucensi e non solo nei comuni confinanti.

Questa l’immagine da Aielli.

Diversi danni, in base alle prime ricognizioni dei Vigili del Fuoco, sono stati causati anche alle aziende vicine. Tra le sedi già vicine ci sono l’Aciam e la Tekneko.

Centro riciclo rifiuti Avezzano, i danni da quantificare

Si dovrà capire, adesso, i danni causati dal grosso incendio divampato nella notte, per cause ancora da accertare. Sul posto, come da routine, sono arrivati i tecnici Arta per effettuare i campionamenti dell’aria e capire se ci sono problemi di tossicità, anche in relazione alla tipologia dei rifiuti andati in fiamme.

Con il suo staff, composto da operatori esperti nel recupero e tecnici dello smaltimento, il Centro Riciclo srl è specializzato in: raccolta e riciclo carta da macero, materiali plastici, rottami ferrosi, raccolta differenziata, smaltimento rifiuti di ogni genere.

Centro riciclo Casinelli Avezzano, le immagini dell’intervento dei Vigili del Fuoco

Lavori straordinari per i Vigili del Fuoco. In seguito alla segnalazione arrivata alla Centrale Operativa sono partite diverse squadre, arrivate anche da Chieti, Rieti e Teramo.

Lunghe e complesse le operazioni di spegnimento. Di seguito alcune immagini dell’intervento dei pompieri.