Avezzano, Lega in piazza per la sicurezza, Genovesi: “Taser anche a piccoli Comuni”

Lega di nuovo in Piazza ad Avezzano. Gazebo informativo a Piazza Risorgimento sul tema sicurezza, dopo i recenti fenomeni di violenza che si sono verificati in città.

Il candidato sindaco della Lega alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, si è fatto promotore, insieme alla dirigenza e ai militanti della Marsica, di una iniziativa di informazione sulla sicurezza incentrata su un gazebo informativo dal titolo “Stop illegalità, violenza e degrado”: l’appuntamento è per domani dalle ore 17 in piazza Risorgimento.

“Vogliamo parlare con i cittadini per chiedere loro di sostenerci nella nostra battaglia, quotidiana e su scala nazionale, di potenziare la dotazione organica e gli strumenti delle forze dell’ordine – spiega il 40enne imprenditore -. Nella nostra città e nel nostro territorio si verificano, purtroppo molto spesso, episodi di violenza, il più grave dei quali l’aggressione da parte di un cittadino domenicano ai danni di un carabiniere ferito gravemente e finito all’ospedale, quindi è necessario intervenire”.

In particolare, l’esponente salviniano riprende il discorso del taser “che deve essere, come prevede la legge, dato in dotazione anche ai comuni più piccoli e con gravi problemi”.

“Come ha sottolineato il nostro assessore regionale Fioretti nell’incontro di lunedì scorso la polizia locale di Avezzano è un esempio felice di buone pratiche e di buona organizzazione, ma per migliorare ancora di più il servizio la Lega ha previsto altre misure, tra cui una nuova e più adeguata sede – conclude il candidato sindaco –. È riscontrabile facilmente che la Lega è impegnata a ogni livello”.