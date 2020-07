Auguri a Mirco Mancini e a Melissa Conti per il loro anniversario di matrimonio.

Auguri speciali per Melissa da parte di suo marito Mirco.

“3 anni insieme: UN PASSATO vissuto l’uno accanto all’altro, IL PRESENTE che stiamo vivendo mano nella mano e affrontando ogni singolo giorno insieme, UN FUTURO ancora da vivere ma sopratutto da scrivere come un romanzo d’amore e gli autori siamo NOI. Con quella consapevolezza e certezza che il nostro amore può e potrà affrontare ogni avversità che la vita ci metterà sul nostro cammino. Il nostro PER SEMPRE è stato ieri oggi e lo sarà per il resto della nostra vita insieme, come nelle favole. Buon anniversario di matrimonio amore mio. Ti amo tuo marito Mirco”.

Tanti auguri a Mirco e Melissa anche dalla redazione del Capoluogo.