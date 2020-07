Via Sallustio nel degrado, una discarica a cielo aperto

Ecco come si presenta Via Sallustio, una piccola discarica a cielo aperto, nel centro storico dell’Aquila tra rifiuti, erbacce e materiale di risulta dei cantieri.

Le foto di via Sallustio sono state scattate dall’avvocato aquilano Cesare Ianni, dell’associazione Jemo ‘Nnanzi.

Via Sallustio, a 11 anni dal sisma del 6 aprile 2009 si presenta ancora come “una terra di mezzo”: in parte ricostruita, sono ancora molti i cantieri aperti e i palati che aspettano di essere demoliti e riportati a nuova vita.

“Il cantiere dell’inimmaginabile. Siamo in Via Sallustio, nel tratto di strada tra Via Cavour e Via Marrelli, nella parte posteriore dell’immobile ex E.C.A”, scrive Cesare Ianni su Facebook.

“Come può vedersi nelle foto l’ex marciapiede ha un urgente bisogno di un intervento di ripristino della rete di protezione e di pulizia dalle macerie e dall’immondizia (si sta creando una mini discarica). Grazie anticipatamente a chi interverrà a riguardo. Jemo ‘nnanzi!”.