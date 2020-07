Tentato furto a Pero dei Santi, caccia a 4 uomini

Tentano di introdursi all’interno di un’abitazione al primo piano a Pero dei Santi, frazione di Civita d’Antino. I vicini al piano superiore, avvertiti degli strani rumori, lanciano un oggetto contro i malviventi e sventano il furto.

È successo a Pero dei Santi, intorno alle 22 di questa sera. Un lunedì di paura per gli abitanti del posto e per i clienti di un bar situato proprio al fianco dell’abitazione vittima del tentativo di furto.

I ladri, in quattro – a bordo di un’Audi A5 – giravano in paese da tutta la giornata, secondo quando hanno riferito gli abitanti di Pero dei Santi. Il trambusto provocato dal colpo tentato dai malviventi ha richiamato l’attenzione dei vicini e di quanti, al momento del fatto, si trovavano proprio a trascorrere una tranquilla serata in uno dei bar del paese rovetano.

I ladri, spaventati dall’intervento del vicino e resisi conto di essere stati scoperti, si sono immediatamente dati alla fuga. Per il tentato furto sono stati allertati i Carabinieri di Morino. I militari sono riusciti a intercettare i malviventi a bordo dell’Audi A5 sulla SS690, ma gli uomini sono riusciti a dileguarsi.