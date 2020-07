MeteoAQuilano e Il Capoluogo: tutto il meteo… minuto per minuto

Previsioni meteo, bollettini, curiosità e immagini da non perdere: MeteoAQuilano e Il Capoluogo insieme per sapere che tempo farà a L’Aquila e dintorni.

Basta dare uno sguardo sul banner che trovate sulla pagina del Capoluogo, sia da mobile sia in versione desktop: temperature e previsioni da consultare velocemente prima di uscire da casa, ogni giorno.

A questo, sulle pagine del Capoluogo si accompagneranno giornalmente bollettini e previsioni su L’Aquila e il circondario, grazie alle 35 stazioni meteorologiche di MeteoAQuilano in grado di monitorare il variegato microclima che caratterizza il territorio.

E ancora: scatti mozzafiato che accomunano meteo e le bellezze della nostra terra. Tutto a portata di clic.

In foto, un tramonto da pelle d’oca: l’ombra del Corno Grande al tramonto (foto di Federico Di Mario)

MeteoAQuilano, i numeri dell’associazione: 5 membri nel direttivo, oltre 180 fra collaboratori e soci

La cultura climatica a L’Aquila ha radici profonde e ben definite, anche grazie alla particolare posizione geografica della nostra città, incastonata fra i massicci montuosi più imponenti dell’ appennino.

E’ in questo ambiente che getta le sue basi l’Associazione Climatologica e Meteorologica Aquilana denominata MeteoAQuilano. La semplicità del nome racchiude la sua stessa missione, che è quella di riunire in una unica realtà tutti gli aspetti della meteorologia e climatologia Aquilana, e la nostra città, con il territorio del suo ‘contado’, offre materiale in gran quantità e di tal qualità da garantire un attività interessante e movimentata.

Il cuore pulsante di MeteoAQuilano è il direttivo, composto attualmente da 5 membri: il presidente è Andrea Cucchiarella, il vicepresidente è Francesco De Angelis, il segretario è Gianluca Sperandio ed i consiglieri sono Edoardo Raparelli e Stefano Alleva.

Non dimentichiamo poi, il corposo gruppo di supporto che risulta fondamentale nelle varie attività ed è formato da ben 11 componenti: sono circa 180 i soci che sono molto vicini alle varie iniziative associative.

L’attività principale di MeteoAQuilano sono le previsioni meteorologiche sul territorio aquilano e sull’intero Abruzzo; sul sito internet (www.meteoaquilano.it) vengono quotidianamente redatti, tramite testo e cartine grafiche, dei bollettini per tutta la regione con un range temporale di tre giorni.

La previsione più dettagliata per il solo territorio aquilano, viene emessa ogni giorno sulla seguitissima pagina Facebook “Meteo Aquilano” dove quasi 28.000 persone interagiscono, inondando di domande e richieste che con impegno ma anche con piacere, vengono soddisfatte . Inoltre, i bollettini e le previsioni, nonché altre attività di supporto, vengono fornite ad alcune strutture comunali presenti sul territorio che ne trovano giovamento, specie nel periodo invernale quando il gelo e la neve possono recare situazioni di rischio.

L’altra importante attività, che poi fa da supporto alle precedenti, è l’installazione di stazioni meteorologiche in grado di monitorare il variegato microclima che caratterizza il territorio. La rete di monitoraggio consta di apparecchiature che sono e saranno ubicate, in tutta l’area dei castelli che fondarono la città dell’Aquila in primis, sul resto della provincia e poi su tutto l’Abruzzo; ad oggi, ci sono 35 stazioni che con il tempo cresceranno di numero, sia grazie a nuove installazioni che grazie a collaborazioni con altre realtà regionali ed extra regionali come il Cetemps, MeteoAbruzzo, MeteoLazio, Iaresp, etc.

Non mancano ovviamente le webcam che consentono un monitoraggio anche a livello visivo delle condizioni meteo, e per questo vi è una sezione dedicata con immagini che giungono da diversi angoli d’Abruzzo