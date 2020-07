Matteo Gioia nello staff tecnico del Nuovo Basket Aquilano

Matteo Gioia entra nello staff tecnico societario del Nuovo Basket Aquilano con il ruolo di allenatore ed istruttore.

Matteo Gioia sarà l’assistente di coach Luigi De Laurentiis in C Silver e sarà parte integrante dello Staff del Settore Giovanile e Minibasket, uno Staff che si amplia e si rafforza, a conferma della sempre maggiore importanza rivolta dal club di Roberto e Paolo Nardecchia al vivaio, negli ultimi anni all’avanguardia per bontà del lavoro svolto, numeri e risultati.

Matteo Gioia, aquilano purosangue, è reduce da un anno sportivo diviso tra l’esperienza di Vasto (assistente in C Gold e Settore Giovanile) e poi la successiva, da metà stagione, con le formazioni Under della Tasp Teramo.

Importanti esperienze anche a Mosciano due anni fa, vice allenatore in C Silver con gli adriatici arrivati fino alla finalissima promozione.

Gioia si è appassionato, come tanti ragazzi della società del capoluogo, iniziando a giocare con la Scuola Minibasket L’Aquila, per poi passare nelle giovanili de L’Aquila Basket e da lì intraprendere il suo percorso da allenatore ed istruttore.

Dal Nuovo Basket Aquilano un caloroso benvenuto a Matteo Gioia!!