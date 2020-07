L’Aquila: martedì sole prevalente, possibili temporali locali previsioni

L’Aquila – Martedì tempo asciutto in mattinata con sole prevalente, mentre nel pomeriggio non si escludono locali piogge o temporali; tempo asciutto nelle ore serali. Temperature comprese tra +12 °C e +22°C.

In Abruzzo ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio; nel pomeriggio locali piogge o temporali interesseranno l’entroterra lasciando più asciutti gli altri settori. Fenomeni in esaurimento in serata.

In Italia al Nord giornata all’insegna dell’instabilità sui settori alpini: nelle prime ore del giorno su alta Lombardia e Alto Adige, al pomeriggio e in serata lungo i rilievi di tutti i settori. Più asciutto invece su coste e pianure. Al centro bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni salvo locali temporali a confine tra Lazio e Abruzzo, ma con fenomeni in esaurimento già nel corso della serata. Al Sud instabilità a tratti intensa al pomeriggio sui rilievi di Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata. Maggiori schiarite altrove con tempo asciutto e poche nubi.

Temperature minime e massime in ulteriore lieve diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it

(Centro Meteo Italiano)