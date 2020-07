Coronavirus Aielli, riapre l’hotel chiuso dopo i contagi: fine dell’incubo per personale e ospiti

“La quiete dopo la tempesta. Finalmente possiamo dirlo: è finita! Dopo giorni molto difficili, in cui gli ostacoli e i momenti davvero duri sono stati tanti, oggi finalmente la luce”. Parole di liberazione quelle dei titolari dell’hotel, postate sui profili social personali, con le foto a corredo delle operazioni di sanificazione nei locali della struttura. A dare l’annuncio sulla riapertura dell’hotel anche il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, ieri sera, domenica 12 luglio.

Il bilancio dei contagi che hanno interessato l’hotel di Aielli si è fermato a due. Due operai di una ditta, entrambi toscani, che avevano soggiornato nella struttura. Dopo il primo lavoratore risultato positivo erano scattate le procedure del caso. Chiusura della struttura, isolamento attivo nei locali dell’hotel per ospiti e personale e 44 tamponi effettuati tra tutti i contatti, diretti o indiretti, del primo caso. Soltanto uno era risultato positivo: quello, per l’appunto, di un secondo operaio, nella stessa squadra del primo contagiato.

“Sono attualmente in corso tutte le procedure di sanificazione previste. Da domani (oggi per chi legge ndr) la struttura riaprirà normalmente senza alcun problema. È stata un’altra partita dura ma l’abbiamo gestita in modo ottimale. Un abbraccio ai proprietari della struttura con i quali ho condiviso questi momenti particolari. È capitato a loro, ma poteva capitare a chiunque. L’importante è che sia finita bene.

Un ringraziamento al personale Asl, con cui mi sono costantemente rapportato, e al sindaco di Celano Settimio Santilli per la disponibilità offerta in queste due settimane”.