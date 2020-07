Avezzano, la febbre del sabato sera: l’ennesima rissa nonostante controlli extra

La violenza non va in vacanza ad Avezzano. Nuova rissa, l’ennesima in un sabato sera in cui episodi di aggressioni e disordini stanno diventando, quasi, la normalità in città.

Un ferito e 4 denunce, il risultato di un sabato sera movimentato, come troppo spesso accade ultimamente ad Avezzano. Non sono bastati i controlli ulteriori, arrivati direttamente da Napoli, per dare manforte ai militari di Avezzano. Questa volta teatro della rissa tra giovani è la centralissima via Garibaldi.

Intorno alle 2,30 della notte il fatto, coinvolti cinque ragazzi, quasi tutti ventenni. Insulti e minacce sono partiti all’improvviso – all’origine della discussione, pare, precedenti fatti non chiariti. La situazione era sembrata rientrare, ma è stata solo questione di minuti. Scoppia una nuova lite e diventano almeno dieci le persone coinvolte nella rissa, davanti ai locali di via Garibaldi.

Un ventenne, colpito violentemente al viso, finisce in ospedale. Sul posto necessario l’intervento del 118 e dei Carabinieri, coordinati dal tenente Bruno Tarantini.

Proprio questo sabato, come riporta Il Messaggero – erano in servizio più uomini, considerati i recenti episodi di violenza che hanno interessato Avezzano, soprattutto durante i fine settimana. Per questo il Comando generale aveva inviato sul territorio alcune pattuglie provenienti da Napoli.

All’arrivo dei militari il fuggi fuggi generale dal centro. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano, gli altri 4 giovani, invece, sono stati condotti in caserma e interrogati.

Intanto il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, dopo i violenti fatti del 21 giugno scorso, ha riunito il Comitato provinciale per la Sicurezza e l’ordine pubblico. Sempre ad Avezzano, infatti, era stato rapinato e accoltellato un minore. Responsabile dell’aggressione lo stesso marocchino – poi rinchiuso nel carcere di Vasto – che pochi giorni prima aveva ferito con un coltello un poliziotto.