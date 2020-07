Coronavirus, 1 nuovo caso a Celano

Coronavirus, un caso positivo a Celano.

A darne notizia il sindaco di Celano, Settimio Santilli.

“Mi è stata appena notificata la nota ufficiale dalla Asl nella quale mi si comunica 1 nuovo caso positivo al Coronavirus/Covid19 di una persona residente a Celano, di rientro dall’Egitto con la sua famiglia”.

“La persona sta bene e avvertiti i primi sintomi era stata già messa in quarantena e lo è tuttora insieme alla famiglia. A nome della Città di Celano formulo i migliori auguri di pronta guarigione”.

“Sono in costante contatto con l’Autorità sanitaria locale per il monitoraggio e gli sviluppi del caso. Questa notizia sia da monito alla massima prudenza e cautela soprattutto negli spostamenti. Non è ancora finita!”

“Invito caldamente tutti i concittadini a prestare la massima attenzione, ad indossare le mascherine, a lavarsi le mani, a mantenere il distanziamento sociale e a rispettare tutte le regole anticovid.