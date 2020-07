Chef Mimi, calamari e acqua detox per la prova costume.

Chef mimi 2.0, ecco una gustosa ricetta per un pranzo o una cena estiva, salutare ma senza dover rinunciare al gusto!

Calamaro croccante alle erbe aromatiche

Come prima cosa è importante scegliere con cura il pesce fresco, che assicurerà un gusto inconfondibile e lascerà che i vostri calamari vengano effettivamente croccanti con la cottura.

Dopo averli puliti, consiglio di tagliarli in quadrotti e poi asciugarli bene.

Dopo aver fatto questo passaggio cospargete con i calamari con due o tre manciate di farina di riso, amalgamate il tutto fino a raggiungere una leggera e naturale panatura del pesce.

A questo punto prendete una bella padella capiente, mettete del buon olio di oliva (siate generosi, un bel fondo) accendete il fuoco e quando ancora tiepido, cominciate a mettere i vostri calamari.

In fase di cottura aggiungete origano e timo (a più riprese, quindi prima da un lato, poi dall’altro).

Dopo circa 15 minuti il vostro super piatto sarà pronto!

Sul finale, a piacimento, potete aggiungere anche scorza di limone biologico grattugiata o zenzero fresco, il che renderà il piatto ancora più funzionale e digestivo!

In abbinamento vi propongo una fantastica acqua funzionale, perfetta per queste calde giornate.

Ingredienti: una fetta di ananas (lasciate anche il gambo centrale) cannella (se avete quella in stecca, altrimenti va bene anche quella in polvere) qualche foglia di menta fresca (vi ricordo di bucherellare le foglie di menta con uno stecchino di legno per attivare le funzioni delle foglie).

Mettete tutti gli ingredienti in una bottiglia di vetro, aggiungete acqua e tenete in frigorifero in infusione per almeno 4 ore (io consiglio sempre di farla alla sera per poi berla nella mattinata seguente).

Questa fantastica acqua detox, oltre a rinfrescarvi e bere con più gusto, vi aiuterà anche a sentirvi più leggeri

