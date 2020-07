Movida L’Aquila, tiro al bersaglio sulle finestre di via San Bernardino

Vivere in centro, a L’Aquila, significa anche essere svegliati, di sera tardi, dal tiro al bersaglio contro le finestre della propria abitazione. La solita movida, questa volta in via San Bernardino.

A “Dillo al Capoluogo” le segnalazioni di alcuni residenti che hanno passato uno spiacevole giovedì sera. Erano da poco passate le 23 quando le finestre della propria abitazione sono diventate il bersaglio preferito da alcuni giovani ragazzi, in giro per il centro cittadino.

“Ora si divertono così, lanciando sostanze appiccicose sulle nostre finestre”, lamentano i residenti. Finestre imbrattate, schiamazzi e rumori che disturbano la quiete e una sostanza – probabilmente slime – che richiede più di qualche sforzo per essere rimossa dagli infissi.

“Non è la prima volta che accade – spiegano ancora i residente – quando abbiamo deciso di vivere in centro non avremmo mai pensato che si potesse arrivare a divertirsi in modi tanto ineducati”.

