L'Aquila, panchine rotte a Piazza Duomo.

Panchine imbrattate e rotte. Così si presenta Piazza Duomo, il salotto buono dell’Aquila.

La segnalazione arriva in redazione tramite la rubrica Dillo al Capoluogo.

“Le panchine in questo modo sono inutilizzabili – spiega una lettrice – soprattutto in questo periodo in cui tanto vanno in piazza per un gelato o una passeggiata sarebbe fondamentale e anche molto semplice tenerle in ordine”.

