Coronavirus, 2 nuovi casi in Abruzzo: 0 in provincia dell’Aquila

Coronavirus Abruzzo,2 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nessun caso positivo alla Asl 1, in provincia dell’Aquila.

Coronavirus, oggi in Abruzzo positivi a 3323 (+2), nessun nuovo decesso, 25 ricoverati (di cui 0 in t.i.), 122 in isolamento. Test complessivi 114219. Positivi attuali 147. I casi di oggi si riferiscono alla provincia di Pescara.

Coronavirus, i dati da inizio emergenza

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 113388 test.

Del totale dei casi positivi, 238 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1 rispetto a ieri), 827 in provincia di Chieti, 1595 in provincia di Pescara (+2 rispetto a ieri), 632 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per 3 casi non è indicata la provenienza.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità.

Coronavirus, i controlli sul territorio

Resta elevato il livello di attenzione della Polizia di Stato volto ad impedire e circoscrivere la diffusione del Covid-19, ponendo in essere mirate azioni volte al contenimento e alla circoscrizione del virus, in pieno raccordo e collaborazione con la Prefettura e con la ASL nonché con le altre Forze di Polizia ed Enti Locali.

Nella giornata di ieri, venerdi 10 luglio, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 527 controlli personali, con 71 attività o esercizi controllati.