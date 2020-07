Bici contro moto a Campo imperatore, grave incidente

Grave incidente a Campo Imperatore: un ciclista si è scontrato contro una moto.

Sul posto l’elisoccorso del 118. Il ciclista, con il volto insanguinato, è stato stabilizzato sulla barella. Secondo quanto riferito l’impatto sarebbe stato molto forte, tanto che la bici si sarebbe spezzata in due.

Secondo quanto riferito da alcune persone che hanno assistito all’incidente si sono create file di auto bloccate per alcuni km.

In tanti chiedono maggiore attenzione, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui sono tanti i motociclisti che sfrecciano, spesso a velocità sostenne sulle strade di Campo Imperatore.

La foto è stata caricata su Facebook da Massimo Prosperococco.

(pezzo in aggiornamento)