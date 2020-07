Santa Maria Paganica, già imbrattata la nuova palizzata

L’AQUILA – Nuovamente imbrattata la palizzata di legno in piazza Santa Maria Paganica.

A #dilloalcapoluogo la segnalazione sull’ennesimo atto vandalico in piazza Santa Maria Paganica: “A pochi giorni dalla sistemazione della palizzata di legno in piazza Santa Maria Paganica effettuata dagli operai del comune di L’Aquila, – spiega la breve nota inviata in redazione dal titolare di un ristorante della zona – si ripete l’ennesimo episodio di vandalismo. Sono state imbrattate le strutture in legno con scritte di dubbio gusto ed anche le pareti del palazzo storico dove è situato il nostro ristorante Makkaroni Bros. Noi ci siamo adoperati a ripulire il muro del palazzo, chiediamo al comune di provvedere a coprire quelle sulle palizzate. Grazie al Capoluogo che dà sempre voce ai cittadini”.