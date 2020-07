Niccolò Filoni, dal Nuovo Basket Aquilano al Kleb Basket di Ferrara

Niccolò Filoni, dal Nuovo Basket Aquilano al Kleb Basket Ferrara, in Serie A2. Ufficiale il prestito.

Il Nuovo Basket Aquilano comunica di aver raggiunto nella mattinata l’accordo con il Kleb Basket Ferrara (Serie A2) per la cessione in prestito del proprio tesserato Niccolò Filoni. Dopo l’intesa già raggiunta in questi giorni tra Niccolò e la società estense, con questo passaggio si perfeziona ufficialmente il trasferimento, valevole per la stagione 2020/2021.

Il Nuovo Basket Aquilano ringrazia la Npc Rieti, nelle persone del Presidente, del coach e dello Staff, per quanto fatto per la crescita di Niccolò nella passata stagione ed il pubblico reatino per il forte affetto dimostrato al ragazzo. Ringrazia altresì la Kleb Ferrara, nelle persone del Presidente e del Direttore Generale, per la fiducia dimostrata verso Filoni e la forte volontà espressa per l’acquisizione delle sue prestazioni.

Niccolò Filoni, undici stagioni con la casacca della società del PalaAngeli, capitano lo scorso anno della Nazionale Under 18 Maschile agli Europei in Grecia, medaglia di bronzo con la maglia Italia due anni fa nella gara individuale delle schiacciate alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dopo l’esplosivo primo anno nei campionati seniores, con una stagione da incorniciare in A2 con la casacca della Npc Rieti, proverà da Settembre a continuare il suo luminoso percorso di crescita.

Sicuramente una grande soddisfazione per il club del PalaAngeli, per tutti i suoi numerosi tesserati e per gli appassionati aquilani, che evidenzia ancora di più la cura rivolta ad un Settore Giovanile e Minibasket che rappresenta ormai un’eccellenza nel panorama cestistico nazionale.