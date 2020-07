Morte Luca Moro, l’ultimo saluto

Oggi l’addio a Luca Moro, il 38enne aquilano che ha perso la vita in seguito a un incidente sulla sua Mountain bike presso la pineta di Roio.

I funerali del giovane Luca ci saranno oggi pomeriggio alle 15,30 a San Bernardino.

La morte di Luca ha lasciato increduli e sgomenti una intera città.

Tutti lo hanno ricordato in questi giorni, era molto stimato sia a lavoro che fuori. Luca lascia 2 bambini piccoli e la moglie Roberta.

“Le giornate non saranno più le stesse… I confronti… La battuta per sorriderci su… Le pause caratterizzate da risate e il ricordare l’adolescenza… Passare davanti la tua stanza era una boccata di ossigeno… Ora sarà una coltellata.

Ti avrei voluto abbracciare forte e dirti quanto sei speciale come padre e marito… Come collega e amico…

Il tuo posto non potrà essere sostituito da nessuno… Guarderò speranzosa ogni volta quella porta.. Sperando di poter dire “buongiorno Lu'”… La tua mancanza sarà incolmabile!!!”, è uno dei tanti messaggi lasciati sulla sua bacheca Facebook.

“Ho sempre pensato che la bontà di una persona, la positività, si riconosca da come ci stringe la mano. Di te ricorderò per sempre quella stretta di mano, coinvolgente, travolgente, che sfociava sempre in un grande e affettuoso abbraccio”.

Il Capoluogo si stringe alla famiglia di Luca.