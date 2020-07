Morino, addio a Don Mario Zeverini

Morino piange Don Mario Zeverini, il parroco, originario della Valle Roveto, storico collaboratore e responsabile della comunicazione della Diocesi Sora-Cassino-Pontecorvo.

È morto all’età di 85 anni Don Mario Zeverini, molto conosciuto in tutta la Valle Roveto e nel sorano, dove ha svolto la sua attività clericale per una vita intera. Per anni, infatti, ha ricoperto la carica di responsabile della Comunicazione sociale e dell’Ufficio Scuola della Curia di Sora, ai confini tra Abruzzo e Lazio.

Don Mario Zeverini era nato a Morino, il 18 maggio 1935. Entrò nel seminario di Sora all’età di 13 anni. Fu consacrato sacerdote nella parrocchia di Morino il 7 giugno 1962.