L’Aquila: weekend con tempo stabile e nubi sparse previsioni

L’Aquila – Tempo prevalentemente stabile nella giornata di sabato con cieli irregolarmente nuvolosi nelle ore diurne e nubi sparse in serata. Possibilità di temporali nelle ore diurne di domenica, mentre in serata il tempo tenderà a migliorare. Temperature comprese tra +14°C e +26°C.

In Abruzzo tempo stabile nel corso della mattinata di sabato, locali temporali al pomeriggio sulle zone meridionali; migliora nelle ore serali. Piogge previsti nella mattinata di domenica sulle zone interne, mentre in serata i fenomeni andranno ad esaurirsi su tutta la regione.

In Italia al Nord condizioni di maltempo diffuso con temporali anche intensi a partire dai settori alpini in estensione alle aree di pianura al pomeriggio e in serata. Possibilità di locali grandinate su Triveneto e pianure emiliane. Al Centro innocue nubi in transito alternate ad ampie schiarite per tutto l’arco della giornata. Locali acquazzoni possibili sull’Abruzzo al pomeriggio, mentre peggiora sulle Marche tra sera e notte con temporali in arrivo. Al Sud inizio di giornata con bel tempo e sole prevalente su tutti i settori, attesi locali temporali al pomeriggio sui settori interni di Molise, Puglia centro-settentrionale e Basilicata con fenomeni in esaurimento entro le ore serali.

Temperature in forte diminuzione al Nord, stabili o in lieve calo sulle regioni centro-meridionali.

(Centro Meteo Italiano)