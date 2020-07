Gran Sasso, in volo dal Corno Piccolo: è spettacolo ad alta quota

Il cielo più vicino, in volo con il parapendio. Decollo dal Corno Piccolo, per una mattina di ordinaria magia. Perché il Gran Sasso visto dall’alto è ancora più bello.

Si sente il vento soffiare e la voce emozionata di Mario Placidi, nella sua avventura in volo sulle vette del Gran Sasso. Ieri mattina l’aquilano, appassionato di natura e montagna, si è lanciato dal Corno Piccolo, per un sogno sfiorato da tempo e ieri realizzato.

Video della discesa in volo di stamattina con decollo dalla prima spalla del Corno Piccolo ☀️Here’s a video of this morning flight ☀️ Publiée par Mario Placidi Spring sur Jeudi 9 juillet 2020

“L’Hike&Fly è una disciplina che unisce il fare escursioni e arrampicate in montagna al volo in parapendio. È un’espressione di libertà senza pari. Il decollo dal Corno Piccolo era un progetto che inseguivo da tempo: ci vogliono condizioni ideali visto che il decollo sulla prima spalla non perdona errori. Oggi tutte le stelle si sono allineate per far sì che ciò succedesse. Ci sono comunque in tutto il massiccio decolli molto più accessibili, che permettono esperienze di volo meravigliose. Qui al Gran Sasso, l’attività di Hike&fly ha un seguito ancora piuttosto ristretto, anche se ci sono molti appassionati di parapendio e deltaplano. Tanto da avere un club di volo libero, l’ASD Gran Sasso Paradelta, molto attivo su tutti i fronti di queste discipline” ha spiegato Mario Placidi, contattato dalla redazione de Il Capoluogo.

L’aquilano Mario Placidi si è regalato, allora, un’emozione speciale. Lui che di professione fa la guida per spedizioni nell’Artico e in Antartide, ha scelto le temperature più miti del Gran Sasso d’estate in un momento in cui ogni viaggio tra i ghiacci è fermo, causa Covid. Il video è stato postato sui social e sul Gruppo Facebook Solo Gran Sasso, raccogliendo in breve tempo like e commenti. A conferma del fatto che per l’estate 2020 ci sarà anche il Gran Sasso e le mille esperienze che il grande massiccio d’Abruzzo potrà regalare.