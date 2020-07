Coronavirus L’Aquila, tornano dai Balcani senza avvertire: 16 persone multate

Sono tornati dai Balcani senza segnalare il rientro alla Asl1. 16 persone multate a L’Aquila. Continuano i controlli della Polizia.

Resta elevato il livello di attenzione della Polizia di Stato volto ad impedire e circoscrivere la diffusione del Covid-19, ponendo in essere mirate azioni volte al contenimento e alla circoscrizione del virus, in pieno raccordo e collaborazione con la Prefettura e con la ASL, nonché con le altre Forze di Polizia ed Enti Locali.

In tale contesto la Questura dell’Aquila, sta procedendo a controlli che vedono coinvolti cittadini italiani e stranieri, soprattutto quelli provenienti dai paesi dell’area balcanica. In tale ambito si è proceduto ad elevare 16 sanzioni amministrative, ad altrettante persone, per un totale di 6400 euro, nei riguardi dei cittadini provenienti dai paesi dell’est che all’atto del loro ingresso in territorio nazionale, non hanno effettuato le prescritte comunicazioni alla locale azienda sanitaria, utili a consentire l’applicazione della sorveglianza fiduciaria.

A tal proposito il Questore riferisce: “La Questura è impegnata in una costante campagna informativa finalizzata a contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19. È assolutamente necessario attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e dalle Autorità locali, nonché all’uso di dispositivi di protezioni individuale”.