Il ritratto di Giuseppe Rosato a cura di Valter Marcone per l’appuntamento con la rubrica Le nuove stanze della poesia.

Giuseppe Rosato è nato a Lanciano nel 1932, è un poeta in lingua e in dialetto, narratore, giornalista e critico letterario.

Rosato ha insegnato Lettere e lavorato ai servizi culturali della Rai.

In lingua ha dato alle stampe una decina di libri in versi, tra cui L’acqua felice (Schwarz, 1957), La vergogna del mondo (Manni, 2003) e Le cose dell’assenza (Book, 2012), e una decina in prosa, tra cui Vedere la neve (Carabba, 2011), La neve al cancelletto di partenza (Manni, 2008) e Piccolo dizionario di Babele (Stilo, 2009).

In dialetto ha pubblicato: La cajola d’ore (CET, 1956), Ecche lu fredde (Riccitelli, 1986), Ugn’addó (Grafica Campioli, 1991), L’ùtema lune, pref. F. Loi (Mobydick, 2002), E mó stém’accuscì (I libri del Quartino, 2003), La ’ddòre de la neve, pref. G. Tesio (Interlinea, 2006), Lu scure che s’attònne (Raffaelli, 2009), La nève (Carabba, 2010), È tempe (Raffaelli, 2013).

Le traduzioni sono dell’autore.

(Da La cajola d’ore)

Tré ffile

Ce stta nu file chiare all’oriz’zónne

ma ’ccucı’ cchiare e lende, stammatine,

’ccucı’ bianghe ca pare se cunfónne

céle e mundagne, senza cchiù ccunfine.

Nu file de recorde, assópre a quelle,

se sturcine e s’areturcine, strétte

a na fenesttra aperte, a n’ora bbelle

de chi sa quande, ch’arenasce mbette.

Nu tétte a n’atru tétte e a n’atre sttenne

nu fume lende che ss’unisce e pije

la vije de lu céle; e va tremenne

pecché è nu file de malincunije.

Tre fili. Ci sta un filo chiaro all’orizzonte / ma così chiaro e lento, stamattina, / così bianco che pare si confondano cielo e montagne, senza più confini. // Un filo di ricordo, sopra a quello, si svolge e si riavvolge, stretto / a una finestra aperta, a un’ora bella / di chi sa quando, che rinasce in petto. // Un tetto a un altro tetto e a un altro stende / un fumo lento che si unisce e piglia / la via del cielo; e va tremando / perché è un filo di malinconia.

(Da La ’ddòre de la nève)

Nu spròvele de nève, che gné cquande

se vulé fà assendì t’ha resbejate

a notta fónne (e tu gné a na chiamate

si’ ite a guardà ’rrete a la persiane),

vé a dàrete lu salute: è mmarze,

ggià té spuppà le piande – te vò dice –

e le sacce ca tuttanome penze

sole ca è pprimavére.

Ma tu, alméne tu me sò penzate

ca me vulive dice addije, addije

pe na lùtema vote…

Nu spròvele de nève, c’ha durate

scì e nò mèz’z’ ore. I’, mbacce a lu vétre,

lu core a pizze le sò vistte a ìrsene.

Una spolverata di neve, che come / se ti si volesse far sentire t’ha svegliato / a notte fonda (e tu come ad una chiamata / sei andato a guardare dietro la persiana), / viene a darti il saluto: è marzo, / già le piante germogliano – ti vuole dire – / e lo so che tutti pensano / solo ch’è primavera: / ma tu, almeno tu ho creduto / che mi volessi dire addio, addio / per un’ultima volta… / Una spolverata di neve, ch’è durata / sì e no mezz’ora. Io, la faccia sul vetro, / con il cuore a pezzi l’ho vista andarsene.

Le rènele, le rènele… Na bbotte

mbette a vedé c’ha remenute, a dìrete

ca la staggiòne ch’ome dice belle

ha ggià ’rrevate. A nu mumende tutte

quelle che t’avé fatte cumpagnije

pe na mmernate, céle chiuse e bianghe,

foche de fuculare e guardà fore

ugn-e ttande a vedé se vulé néngue,

duvende cose che se n’areparle

chi sa quande. N’ha da passà de tembe.

E chi s’afide cchiù a vussà le jurne

de la costte de magge, e pò l’esttate,

lu sole che nen-gale maie, lu calle,

la luce che s’aàpre e se spalanghe

sópr’a tutte la terre com’a dice:

ma ne le vide quand’è belle, e tu

l’hi da landà… Le rènele, le rènele

gna fa a sapé ché ccose te se porte…

Le rondini, le rondini… Un colpo / al cuore vedere che sono tornate, a dirti / che la stagione che dicono bella / è già arrivata. In un momento tutto / ciò che ti aveva fatto compagnia / durante l’inverno, cielo chiuso e bianco, / fuoco di camino e guardar fuori / ogni tanto per vedere se volesse nevicare, / diventano cose di cui si riparlerà / chissà quando. Ne dovrà passare di tempo. / E chi ce la fa più a spingere i giorni / della salita di maggio, e poi l’estate, / il sole che non tramonta mai, il caldo, / la luce che si apre e si spalanca / sopra tutta la terra come a dire: / ma non lo vedi quant’è bella, e tu / la devi lasciare… Le rondini, le rondini / come fanno a sapere che cosa ti si portano via.

Nen-ge stta cchiù nnecıune, s’è sciambate

case e quartère, l’àngele de ddije

ha segnate le porte a une a une

e chi nen-ge s’è mmorte se n’è ite.

Fa paùre ssu passe ch’aresòne

abballe pe le ruve:

gna t’è mmenute mmende? T’arevute

a vedé chi ce stta, chi te vé ’ppresse:

ma chi pò esse, se n-ge stta necıune?

Chi te vulésse arivedé m-bò ’prì

cchiù la fenesttre e nen-dé cchiù la voce

chi te chiamé da lloche sópre. E tu

gna ce pu’ métte mane a ’rreppiccià

na spérèlle de vite

mmèz’ze a tutte stta morte…

Non c’è più nessuno, si sono vuotati / case e quartiere, l’angelo di dio / ha segnato le porte ad una ad una / e chi non ci è morto se n’è andato. / Fa paura codesto passo che risuona / giù per i vicoli: / come t’è venuto in mente ? Ti volti / per vedere chi c’è, chi ti viene dietro: / ma chi può essere, se non c’è nessuno? / Chi vorrebbe rivederti non può più aprire / la finestra e non ha più la voce / chi ti chiamava da lassù. / E tu / come puoi metterci mano a riaccendere / un lumicino di vita / in mezzo a tutta questa morte…

(Da Via terra, antologia a cura di Achille Serrao, Campanotto, 1992)

Coma pò èsse ca vu sttéte aèsse

notte e jórne, ma n-ge stta cchiù né jórne

pe vvu’, né nnotte, e mmerne e sttate passe

e passe l’anne e sembre aèsse sttéte,

mendre i’ ugn-e jjórne me ne vaie

camenenne senza fermarme maie

e camine e camine e parle e parle

quanda vu’ nen decete na parole

e la luce, stta luce, quanda luce

da la matine a ndrarme déndre all’ucchie

e vu’ déndre alu scure, a ucchie chiuse,

a vócca chiuse, chiuse aèsse déndre…

Come può essere che voi state lì / notte e giorno, ma non c’è più né giorno / per voi, né notte, e inverno ed estate passano / e passano gli anni e sempre lì state, / mentre io ogni giorno me ne vado / camminando senza fermarmi mai , / e cammino e cammino e parlo e parlo / quando voi non dite una parola / e la luce, questa luce, quanta luce / dalla mattina a entrarmi dentro gli occhi / e voi dentro il buio, a occhi chiusi, / a bocca chiusa, chiusi lì dentro…

(Da Lu scure che s’attónne)

Mo la salite, e già na saletelle

sttucche lu fiate e piéghe le jenócchie,

arrevà ngime è nu trauarde addó

la sttracchetà te lande mèz’ze morte.

Quésse è la vite, quande t’acredive

ch’avì fenite a saje

pe ffàrete purtà vijatamende

’bballe pe la descése.

Adesso la salita, e già una salitella / spezza il respiro e piega le ginocchia, / giungere in cima è un traguardo dove / la stanchezza ti lascia mezzo morto. / Questa è la vita, quando credevi / di aver finito di salire / per farti portare beatamente / giù per la discesa.