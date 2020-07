Meteo l'aquila

L’Aquila: venerdì ampie schiarite con qualche nube pomeridiana previsioni

In Abruzzo condizioni di tempo stabile determinate dalla presenza dell’anticiclone afroazzorriano che insiste sulla nostra penisola. Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, mentre nel pomeriggio i cieli saranno poco nuvolosi con piogge e temporali possibili sui rilievi; sereno in serata.