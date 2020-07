Incidente sull’A25 tra Pescina e Cocullo, tre feriti

Incidente sull’A25. Due le automobili coinvolte e tre feriti nel brusco impatto avvenuto tra Pescina e Cocullo.

Brutto incidente sull’autostrada A25, al chilometro 112,9, tra i territori comunali di Pescina e Cocullo. Sul posto è stato necessario l’intervento della Polizia stradale di Pratola Peligna, del personale del 118, con due ambulanze e un elisoccorso e dei Vigili del Fuoco.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia stradale intervenuta sul luogo dell’impatto.

Diversi i disagi alla viabilità per consentire all’elisoccorso le manovre di atterraggio e decollo, per il trasporto dei feriti. Il traffico è rimasto momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni, con coda verso Pescara.

Per uno dei feriti si è reso necessario il trasporto in eliambulanza al San Salvatore. Sul posto anche due ambulanze che hanno trasporto le altre due persone rimaste ferite negli Ospedali di Avezzano e Sulmona.