Avezzano 2020, ‘Riprendiamo il Cammino’ appoggia Anna Maria Taccone

Il movimento civico “Riprendiamo il Cammino” al fianco di Forza Italia per la candidatura alla carica di sindaco di Anna Maria Taccone.

Per le amministrative di Avezzano, il movimento civico “Riprendiamo il Cammino” scende in campo a sostegno della candidatura di Anna Maria Taccone: “Il Movimento civico “Riprendiamo il Cammino” nato per sollecitare l’ex Sindaco di Avezzano, Dott. Gabriele De Angelis, a completare il percorso amministrativo bruscamente interrotto un anno fa, dopo un aperto confronto con lo stesso De Angelis e con il nuovo candidato Sindaco, Dott.ssa Anna Maria Taccone, ha avuto modo di apprezzarne le notevoli competenze nonché la qualificata visione programmatica con la quale quest’ultima ha impostato il sereno colloquio con il Movimento”.

“L’indubbia preparazione tecnica ed amministrativa della Dott.ssa Taccone, – scivono dal movimento – unita alla sua facilità espositiva nell’affrontare questioni complesse e delicate con le quali anche la nostra Città dovrà necessariamente confrontarsi, hanno indotto il Movimento Civico a sostenerne convintamente la candidatura a nuovo Sindaco della Città di Avezzano. La decisa volontà della Dott.ssa Taccone di proiettare la Città su temi di sviluppo di ampio respiro, unitamente alle sue evidenti doti umane da subito emerse, fanno della Taccone, a giudizio del Movimento, verso il quale la stessa professionista ha auspicato una convergenza su obiettivi che si pongano a salvaguardia degli interessi generali, il candidato più adeguato a rappresentare con autorevolezza la città di Avezzano ed il territorio marsicano nello scacchiere regionale e nazionale”.