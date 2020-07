Incivili della differenziata a L’Aquila, discarica a cielo aperto in pieno centro storico

L’AQUILA – In via Cola dell’Amatrice rifiuti ingombranti buttati per strada. Centro storico utilizzato come discarica dai soliti incivili.

Gli incivili della differenziata ancora in azione a L’Aquila, dove perfino strade nei pressi del centro storico vengono prese per discariche a cielo aperto. La segnalazione arriva sulla pagina Facebook “L’Aquila nel futuro. Idee e progetti per la città” ed evidenzia lo scempio in via Cola dell’Amatrice: vecchi materassi buttati in strada, stendini, vecchi arredi e vecchi computer sparsi per la via.

Eppure basterebbero le normali prassi per smaltire gli ingombranti per evitare “spettacoli” del genere, senza rischiare multe salate.