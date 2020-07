L’AQUILA – Tragico incidente in bici a Roio, 38enne perde la vita.

Non c’è stato nulla da fare per L. M., 38enne aquilano che questa sera ha avuto un incidente mentre si trovava a Roio con alcuni amici per un giro in bicicletta.

Il gruppo si trovava presso la Pineta di Roio quando, per cause in corso di accertamento, il giovane è caduto, battendo violentemente la testa. Non vedendolo ripassare, gli amici sono andati a cercarlo, trovandolo a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi che hanno portato sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata riconsegnata ai familiari.