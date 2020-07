Emergenza Poesia, le nostre tracce incandescenti. Torna l’appuntamento curato da Alessandra Prospero, con i versi di Ledo Ivo.

Brucia tutto ciò che puoi:

le lettere d’amore

le bollette telefoniche

la lista dei vestiti sporchi

le scritture e certificati

le confidenze di colleghi risentiti

la confessione interrotta

il poema erotico che ratifica l’impotenza e annunzia l’arteriosclerosi

i ritagli antichi e le fotografie ingiallite.

Non lasciare agli eredi famelici

nessun ricordo di carta.

Sii come i lupi: vivi in una caverna

e mostra alla canaglia delle strade soltanto i denti affilati.

Vivi e muori chiuso come una chiocciola.

Dì sempre di no alla scoria elettronica.

Distruggi le poesie interrotte, i bozzetti, le varianti e i frammenti

che provocano l’orgasmo tardivo dei filologi e glossatori.

Non lasciare ai raccogliori della spazzatura letteraria nessuna briciola.

Non confidare a nessuno il tuo segreto.

La verità non può essere detta.

“Brucia” di Ledo Ivo, tradotta da Carlo Bordini

Fiammeggiante, impetuosa e dirompente è la poesia di Ledo Ivo, poeta brasiliano scomparso nel 2012. Non solo: è ricca, incandescente (brucia) e imperativa, come la vita che, in maniera torrenziale, raccoglie in sé elementi e dimensioni spurie ma fisiologicamente necessarie.

Essi sono la nostra verità: nel vissuto, nell’incompleto, nel cogente e nell’estenuante inderogabile troppo spesso c’è la nostra verità. Qualcuno la cercherà (forse): eredi famelici, raccogliori della spazzatura, filologi e glossatori. Sta a noi lasciare o meno traccia della nostra verità.